Pakistan'da teröristlerin askeri karargaha saldırması sonucu 4 asker öldü - Son Dakika
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Pakistan'da teröristlerin askeri karargaha saldırması sonucu 4 asker öldü

30.03.2022 11:54
Pakistan'da teröristlerin askeri karargaha saldırması sonucu 4 asker öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde teröristlerin askeri karargaha saldırması sonucu çıkan çatışmada 4 asker yaşamını yitirdi, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde teröristlerin askeri karargaha saldırması sonucu çıkan çatışmada 4 asker yaşamını yitirdi, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Yetkililer, Tank bölgesinde teröristlerin askeri karargaha saldırı düzenlediğini ve çatışmanın saatlerce sürdüğünü belirtti.

Çatışma sonucu 4 asker hayatını kaybetti, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Saldırıda 12 asker de yaralandı.

Saldırıyı, terör örgütü Pakistan Talibanı'nın (TTP) üstlendiği iddia edildi.

Pakistan'ın Afganistan sınırında teröristlerle güvenlik güçleri arasında 24 Mart'ta çıkan çatışmada 4 asker yaşamını yitirmişti.

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Pakistan, Saldırı, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da teröristlerin askeri karargaha saldırması sonucu 4 asker öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan'da teröristlerin askeri karargaha saldırması sonucu 4 asker öldü - Son Dakika
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