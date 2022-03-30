Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde teröristlerin askeri karargaha saldırması sonucu çıkan çatışmada 4 asker yaşamını yitirdi, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Yetkililer, Tank bölgesinde teröristlerin askeri karargaha saldırı düzenlediğini ve çatışmanın saatlerce sürdüğünü belirtti.
Çatışma sonucu 4 asker hayatını kaybetti, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Saldırıda 12 asker de yaralandı.
Saldırıyı, terör örgütü Pakistan Talibanı'nın (TTP) üstlendiği iddia edildi.
Pakistan'ın Afganistan sınırında teröristlerle güvenlik güçleri arasında 24 Mart'ta çıkan çatışmada 4 asker yaşamını yitirmişti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Pakistan'da teröristlerin askeri karargaha saldırması sonucu 4 asker öldü - Son Dakika