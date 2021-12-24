Pakistan'ın Belucistan eyaletinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada iki asker hayatını kaybetti.
Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, teröristlerin, Keç bölgesinde güvenlik noktasına saldırdığı belirtildi.
Açıklamada, çıkan çatışmada iki askerin yaşamını yitirdiği kaydedildi.???????
Teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi açıklamada yer almadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Pakistan'da teröristlerle çatışmada 2 asker öldü - Son Dakika