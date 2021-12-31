Pakistan'da teröristlerle çatışmada 4 asker öldü - Son Dakika

Pakistan'da teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 4 asker hayatını kaybetti.
Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, Kuzey Veziristan bölgesinin Mir Ali kasabasında güvenlik güçleri, teröristlere yönelik operasyon düzenledi.
Çıkan çatışmada 4 asker yaşamını yitirdi, bir terörist yakalandı.
Hayber Pahtunhva eyaletinin Tank bölgesinde ise güvenlik güçleri 2 teröristi etkisiz hale getirdi.
Teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA
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