Pakistan'da teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker öldü - Son Dakika

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker hayatını kaybetti, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Silahlı Kuvvetler Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin elde ettiği bir istihbarat sonrası Dosalli kasabasında operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, çıkan çatışma sonucu 3 askerin yaşamını yitirdiği, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.
Ülkede son 24 saatte meydana gelen çatışma ve bombalı saldırılarda toplam 9 asker hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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