Pakistan'da Terörle Mücadele Mahkemesi hakimine silahlı saldırı - Son Dakika

Pakistan'da Terörle Mücadele Mahkemesi hakimine silahlı saldırı
04.04.2021 19:55
Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhawa eyaletinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, Terörle Mücadele Mahkemesi (ATC) Hakimi Aftab Khan Afridi ve ailesinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhawa eyaletinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, Terörle Mücadele Mahkemesi (ATC) Hakimi Aftab Khan Afridi ve ailesinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhawa eyaletindeki Swabi bölgesinde bulunan Anbar Kavşağı yakınlarında kimliği belirsiz kişiler tarafından Terörle Mücadele Mahkemesi (ATC) Hakimi Aftab Khan Afridi'ye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, Afridi, eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, 2 polis yaralandı.
Yaralı polisler hastaneye sevk edilirken, güvenlik güçleri, saldırganları yakalamak için bölgeyi güvenlik çemberine aldı.
(Abid Mazhar/İHA)
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