Pakistan'da Terörle Mücadele Mahkemesi hakimine silahlı saldırı - Son Dakika

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhawa eyaletindeki Swabi bölgesinde bulunan Anbar Kavşağı yakınlarında kimliği belirsiz kişiler tarafından Terörle Mücadele Mahkemesi (ATC) Hakimi Aftab Khan Afridi'ye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, Afridi, eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, 2 polis yaralandı.

Pakistan 'ın Khyber Pakhtunkhawa eyaletinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, Terörle Mücadele Mahkemesi (ATC) Hakimi Aftab Khan Afridi ve ailesinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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