Pakistan'da terörle mücadele operasyonunda bir albay hayatını kaybetti - Son Dakika
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Pakistan'da terörle mücadele operasyonunda bir albay hayatını kaybetti

6 saat önce

Pakistan'ın kuzeybatısında Pakistan Talibanı'na yönelik operasyonda bir albay yaşamını yitirdi, 2 militan öldürüldü.

Pakistan'da terörle mücadele operasyonunda bir albay hayatını kaybetti, System.String[]

Pakistan'ın kuzeybatısında Pakistan Talibanı'na yönelik operasyonda bir albay yaşamını yitirdi, 2 militan öldürüldü.

Pakistan Ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Tank bölgesinde terörle mücadele operasyonu düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, teröristlerin, bölgeyi güvenlik çemberine alan askerlere ateş açtığı belirtildi.

Bir albayın hayatını kaybettiği operasyonda 2 militanın öldürüldüğü ifadesine yer verilen açıklamada, teröristlerin sığınaklarda gizlediği çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.

Pakistan Talibanı'na yönelik askeri operasyonlarda 2014 yılından bu yana 5 binden fazla militan etkisiz hale getirilirken, hava saldırısı, çatışma ve kara mayınlarının patlaması sonucu 700 asker hayatını kaybetti.

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:24 Kaynak: AA
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