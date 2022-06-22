Pakistan'da TİKA'nın desteklediği "Kadın Güçlendirme Merkezi" açıldı - Son Dakika
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Pakistan'da TİKA'nın desteklediği "Kadın Güçlendirme Merkezi" açıldı

22.06.2022 15:13
Pakistan'da TİKA'nın desteklediği "Kadın Güçlendirme Merkezi" açıldı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteklediği Kadın Güçlendirme Merkezi (WPC) açıldı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteklediği Kadın Güçlendirme Merkezi (WPC) açıldı.

İslamabad'daki Fatma Cinnah Parkı'nda yer alan Kadın Güçlendirme Merkezi'nde düzenlenen açılış törenine, Pakistan Yoksulluğun Azaltılması ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şazia Marri, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, TİKA İslamabad Koordinatörü Muhsin Balcı ve davetliler katıldı.

Pakistan Yoksulluğun Azaltılması ve Sosyal Güvenlik Bakanı Marri, burada yaptığı açıklamada, Türkiye ve TİKA'ya teşekkür ederek, ne zaman ihtiyaçları olsa Ankara'nın İslamabad'a yardım ettiğini söyledi.

Marri, iki ülkenin arasında çok güçlü bağlar olduğuna işaret ederek, bu ilişkinin kültür, tarih ve dine dayalı olduğunu ve bu bağlardan gurur duyduklarını ifade etti.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Yurdakul da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kadın Güçlendirme Merkezi'nin tadilatı ve burada kullanılacak malzemelerin temin edilmesi amacıyla Pakistan Bait-ul-Mal kurumu ile mutabakat anlaşması imzaladıklarını anımsatarak, 3 ay gibi kısa sürede projenin tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yurdakul, yapının modern olmasına ve kadınların geçimi için uygunluğuna dikkati çekerek, Pakistanlı makamların kadınların sosyal hayatta güçlendirilmesine yönelik verdiği desteğe teşekkür etti.

TİKA Koordinatörü Balcı ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistan Bait-ul-Mal kurumunun ülke genelinde 160 Kadın Güçlendirme Merkezi bulunduğunu ifade ederek, bu merkezlerde kadınlara yönelik elbise tasarımı, nakış, temel ve ileri bilgisayar kursları gibi birçok mesleki eğitimin verildiğini aktardı.

Balcı, Kadın Güçlendirme Merkezi binasının tadilatını gerçekleştirdiklerini ve başta dikiş, overlok ve piko makineleri olmak üzere çok sayıda ekipmanı da hibe ettiklerini söyledi.

TİKA, Kadın Güçlendirme Merkezi'nin tadilatı ve burada kullanılacak malzemenin temin edilmesi amacıyla Pakistan Bait-ul-Mal kurumu ile 8 Mart'ta mutabakat anlaşması imzalamıştı.

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Kaynak: AA

Pakistan, Türkiye, Balcı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da TİKA'nın desteklediği 'Kadın Güçlendirme Merkezi' açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Pakistan'da TİKA'nın desteklediği "Kadın Güçlendirme Merkezi" açıldı - Son Dakika
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