Pakistan'da TLP partisinin lideri Rizvi'nin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolar sürüyor - Son Dakika

Pakistan'da, Fransa'nın İslamabad Büyükelçisi'nin ülkesine gönderilmesini isteyen Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) partisinin lideri Saad Rizvi'nin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolar ülkenin bazı şehirlerinde devam ediyor.

Başkent İslamabad başta olmak üzere Lahor, Karaçi, Multan ve Ravalpindi gibi şehirlerde süren gösterilerde şimdiye dek 2'si polis 5 kişi yaşamını yitirdi. 300'ün üzerinde polis ve yüzlerce gösterici de yaralandı.

Göstericiler söz konusu şehirlerde sık sık polisle çatışıyor. Polis göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullanırken, protestocular da emniyet güçlerine taş ve sopalarla saldırıyor.

Öte yandan, yerel basında bazı polis memurlarının ateşli silahlarla yaralandığı iddia edildi.

Hükümet, gösterilerin devam ettiği şehirlere paramiliter güvenlik güçleri sevk etti.

"TLP ile görüşmeye hazırız"

Bilim ve Teknoloji Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, her grubun protesto hakkı olduğunu ve TLP ile görüşmeye hazır olduklarını ifade etti.

Ayrıca Çavdri, hükümetin hiçbir gruptan emir almayacağını belirterek, yine hiçbir grubun da hukuku kendi eline almasına müsaade etmeyeceklerini söyledi.

TLP destekçilerinin yolları kapatması sonucu çok sayıda şehirde trafikte tıkanıklık, otobüs ve tren seferlerinde de aksamalar yaşandı.

Göstericiler, TLP lideri Rizvi'nin serbest bırakılmasını ve Fransa'nın İslamabad Büyükelçisi'nin ülkeden gönderilmesi ile ilgili adım atılmasını talep ediyor.

TLP, şiddete dönüşen eylemleriyle tanınıyor

Sünni-Barelvi hareketine mensup, Hadim Hüseyin Rizvi tarafından 2015'te kurulan TLP, radikal görüşleri ve şiddete dönüşen protestolarıyla biliniyor.

Rizvi, 2017'de Başkent İslamabad ve yakınındaki Rawalpindi şehrinde hayatı felç eden üç haftalık oturma eylemi ile adını duyurmuştu. Eylemde, seçilmiş yetkililerin Hz. Muhammed'in son peygamber olduğu üzerine yemin etmesi hakkındaki kanunda yapılması istenen değişikliğe karşı çıkılmıştı. TLP, Pakistan'da 2018'de İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret ettiği iddiasıyla idama mahkum edilen Asya Bibi'nin Anayasa Mahkemesince serbest bırakılmasının ardından başlayan protestolar ve Hollanda'da düzenlenmek istenen karikatür yarışmasına tepki gösterileriyle de gündeme gelmişti.

Partinin, Sindh Eyalet Meclisinde iki temsilcisi bulunuyor.

Partinin kurucusu Hadim Hüseyin Rizvi, 19 Kasım 2020'de hayatını kaybetmişti.

Anlaşmaya varıldığı öne sürülmüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Hazreti Muhammed karşıtı açıklamaları sebebiyle geçen yıl kasımda ülkenin çeşitli şehirlerinde gösteri düzenleyen TLP'nin hükümet ile anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü.

Saad Rizvi tarafından basınla paylaşılan ve eski İçişleri Bakanı İcaz Ahmed Şah ile Din İşleri ve İnançlar Arası Uyum Bakanı Pir Nurul Hak Kadri'nin imzasının bulunduğu anlaşma metninde, hükümetin, Fransa'nın İslamabad Büyükelçisi'nin 2-3 ay içinde ülkeden gönderilmesine dair bir parlamento kararı çıkaracağı, Paris'e yeni büyükelçi atamayacağı, Fransız ürünlerinin devlet düzeyinde boykot edileceği ve gözaltına alınan TLP üyelerini serbest bırakacağına ilişkin maddelerin yer aldığı iddia edilmişti.

???????Pakistan'ın Paris Büyükelçisi Muinül Hak, geçen sene ağustosta ülkenin Pekin Büyükelçisi olarak atanmıştı. İslamabad yönetimi Paris'e yeni büyükelçi atamamıştı.

TLP lideri 12 Nisan'da gözaltına alınmıştı

TLP yetkilileri, 12 Nisan'da, parti lideri Rizvi'nin Lahor'da güvenlik birimlerince gözaltına alındığını açıklamıştı.

TLP lideri Rizvi, hükümete çağrıda bulunarak, 20 Nisan'a kadar Fransa Büyükelçisi'nin ülkeden gönderilmesini aksi halde ülke genelinde gösteri düzenleyeceklerini belirtmişti.

Rizvi ayrıca Fransız ürünlerinin boykot edilmesini de talep etmişti.