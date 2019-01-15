Pakistan'da Toprak Kayması: 8 Ölü
39 dakika önce
Çin ile Pakistan'ı birbirine bağlayan Karakurum karayolunda meydana gelen toprak kaymasında 8 işçi hayatını kaybetti.
Çin
ile Pakistan
'ı birbirine bağlayan Karakurum karayolunda meydana gelen toprak kaymasında 8 işçi hayatını kaybetti.
Karakurum sıradağları üzerinden Khunjerab Geçidi içinden geçerek Çin ile Pakistan'ı birbirine bağlayan Karakurum karayolunda meydana gelen toprak kayması sonucu bir minibüsün içerisinde bulunan en az 8 işçinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Pakistan Maliye
Bakanı Asad
Umar, toprak altında kalan minibüsün içerisinde bulunan 8 kişinin cesedinin enkaz altından ağır iş makineleriyle çıkarıldığını belirtti. Minibüsün içerisinde ise en az 12 kişinin olduğu belirtilirken, bölgede arama çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, karayolunda yapılan genişleme çalışmaları nedeniyle toprak kaymasının tetiklendiği belirtildi. - İSLAMABAD
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:38 Kaynak: İHA
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