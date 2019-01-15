Son Dakika Haberleri: Pakistan'da Toprak Kayması: 8 Ölü

Pakistan'da Toprak Kayması: 8 Ölü

39 dakika önce

Çin ile Pakistan'ı birbirine bağlayan Karakurum karayolunda meydana gelen toprak kaymasında 8 işçi hayatını kaybetti.

Pakistan'da Toprak Kayması: 8 Ölü, System.String[]
Çin ile Pakistan'ı birbirine bağlayan Karakurum karayolunda meydana gelen toprak kaymasında 8 işçi hayatını kaybetti.

Karakurum sıradağları üzerinden Khunjerab Geçidi içinden geçerek Çin ile Pakistan'ı birbirine bağlayan Karakurum karayolunda meydana gelen toprak kayması sonucu bir minibüsün içerisinde bulunan en az 8 işçinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Pakistan Maliye Bakanı Asad Umar, toprak altında kalan minibüsün içerisinde bulunan 8 kişinin cesedinin enkaz altından ağır iş makineleriyle çıkarıldığını belirtti. Minibüsün içerisinde ise en az 12 kişinin olduğu belirtilirken, bölgede arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, karayolunda yapılan genişleme çalışmaları nedeniyle toprak kaymasının tetiklendiği belirtildi. - İSLAMABAD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:38 Kaynak: İHA

İşçi, Çin Halk Cumhuriyeti, Pakistan, 3. Sayfa
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