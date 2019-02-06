Son Dakika Haberleri: Pakistan'da Trafik Kazası: 11 Ölü

Pakistan'da Trafik Kazası: 11 Ölü

25 dakika önce

Pakistan'ın kuzeyinde otobüs ve kamyonun çarpıştığı kazada 11 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da Trafik Kazası: 11 Ölü, System.String[]
Pakistan'ın kuzeyinde otobüs ve kamyonun çarpıştığı kazada 11 kişi hayatını kaybetti.

Hayber Pahtunhva eyaletinin Peşaver kentinden Dera İsmail Han kentine giden yolcu otobüsü, Karak kentine yakın bir noktadaki Spin Ali Banda bölgesinde kamyonla çarpıştı.

Polis yetkilileri, kazada ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiğini, ölümlerin çoğunun çarpışma sonrası çıkan yangın sebebiyle olduğunu açıkladı.

Yaralılar, bölgedeki Karak Hastanesine kaldırıldı.

Pakistan'da 21 Ocak'ta da bir yolcu otobüsüyle akaryakıt yüklü tanker çarpışmış, kaza sonucu iki araç da alev almış, 27 kişi hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:36 Kaynak: AA

Hayber, Pakistan, Güncel
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