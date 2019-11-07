Pakistan'da trafik kazası: 13 ölü
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Pakistan'ın Matiari bölgesinde yolcu otobüsüyle ile çekçeğin çarpışması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:54 Kaynak: İHA
Pakistan'ın Matiari bölgesinde yolcu otobüsüyle ile çekçeğin çarpışması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.
Karaçi'den Mianvali'ye giden yolcu otobüsü, Matiari'nin Saydabad bölgesi yakınlarında motosikletli çekçekle çarpıştı. Kazada 13 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Olay yerinden kaçan otobüs şoförü ise gişeler yakınlarında yakalandı.
Yerel Yönetimden Sorumlu Bakan Saeed Ghani kana nedeniyle üzüntü duyduklarını ifade ederek soruşturma başlatıldığını bildirdi. - KARAÇİ
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