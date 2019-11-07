Son Dakika Haberleri: Pakistan'da trafik kazası: 13 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'da trafik kazası: 13 ölü

Pakistan'da trafik kazası: 13 ölü

6 saat önce

Pakistan'ın Matiari bölgesinde yolcu otobüsüyle ile çekçeğin çarpışması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da trafik kazası: 13 ölü, System.String[]

Pakistan'ın Matiari bölgesinde yolcu otobüsüyle ile çekçeğin çarpışması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.


Karaçi'den Mianvali'ye giden yolcu otobüsü, Matiari'nin Saydabad bölgesi yakınlarında motosikletli çekçekle çarpıştı. Kazada 13 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Olay yerinden kaçan otobüs şoförü ise gişeler yakınlarında yakalandı.


Yerel Yönetimden Sorumlu Bakan Saeed Ghani kana nedeniyle üzüntü duyduklarını ifade ederek soruşturma başlatıldığını bildirdi. - KARAÇİ

Pakistan, Karaçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:54 Kaynak: İHA
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