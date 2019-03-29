Pakistan'da Trafik Kazası: 3 Ölü
1 saat önce
Pakistan'ın Muzaffargah şehrinde yoldan çıkan bir otobüsün kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Pakistan
'ın Muzaffargah şehrinde yoldan çıkan bir otobüsün kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Pakistan'da Sakhi Sarwar kasabasından Faisalabad şehrine gitmekte olan bir yolcu otobüsü Muzaffargah şehrinde yoldan çıkarak bir kamyona çarptı. Polis
kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralılar Muzaffargah'taki District Headquarters (DHQ) Hastanesine kaldırıldı. - İSLAMABAD
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:31 Kaynak: İHA
Taksiciler Kavga Etti, Vatandaşlar Film İzler Gibi Seyretti
İntihara Kalkışan Bedensel Engelli İkizini Kurtarmak İsterken Hayatını Kaybetti
Vinç Şoförünün Aracının Arkasına Kadınlarla İlgili Yazdırdığı Yazı Pahalıya Patladı
1 Mayıs'tan İtibaren Mağaza Poşetleri de Market Poşetleri de 25 Kuruşa Satılacak