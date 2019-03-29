Son Dakika Haberleri: Pakistan'da Trafik Kazası: 3 Ölü

Pakistan'da Trafik Kazası: 3 Ölü

1 saat önce

Pakistan'ın Muzaffargah şehrinde yoldan çıkan bir otobüsün kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Pakistan'da Trafik Kazası: 3 Ölü, System.String[]
Pakistan'ın Muzaffargah şehrinde yoldan çıkan bir otobüsün kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Pakistan'da Sakhi Sarwar kasabasından Faisalabad şehrine gitmekte olan bir yolcu otobüsü Muzaffargah şehrinde yoldan çıkarak bir kamyona çarptı. Polis kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralılar Muzaffargah'taki District Headquarters (DHQ) Hastanesine kaldırıldı. - İSLAMABAD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:31 Kaynak: İHA

Pakistan, 3. Sayfa
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