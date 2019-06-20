Son Dakika Haberleri: Pakistan'da tren kazası: 3 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Pakistan'da tren kazası: 3 ölü

1 saat önce

Pakistan'ın Haydarabad şehrinde iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Pakistan'da tren kazası: 3 ölü, System.String[]
Pakistan'ın Haydarabad şehrinde iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Pakistan'da bir yolcu treniyle yük treni Haydarabad şehri yakınlarında çarpıştı. Yolcu taşıyan Jinnah Ekspresi çarpışma sonrasında raydan çıktı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Federal Demiryolları Bakanı Shiekh Rashid Ahmed, "Bir sürücü, bir yardımcı sürücü ve bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti" dedi. Yaralıların hastanelere kaldırıldığını ve tüm yolcuların güvende olduğunu ifade eden Ahmed, konunun araştırıldığını ve bir saat içinde kısa bir raporun yayınlanacağını söyledi.

İstasyon Müfettişi Muhammad Rizwan, Karaçi'den Lahor'a giden Jinnah Express yolcu treninin Haydarabad yakınlarında bir yük treni ile çarpıştığını doğruladı. Rizwan, kesin kayıp sayısının henüz doğrulanamadığını ancak kurtarma ekiplerinin çarpışmada en az 3 kişinin öldüğünü bildirdiğini söyledi. - İSLAMABAD
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:41 Kaynak: İHA
Haydarabad, Pakistan, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cinayetten beraat etti, öldürmeye teşebbüsten 12 yıl ceza aldı Mezarlıkta esrarengiz olay! 23 kaplumbağa ölüsü betona dizili halde bulundu Vahşi cinayetin sırrı çözüldü! İlişki için anlaştığı kadını, yeri beğenmeyince öldürmüş! Hindistan'da fil saldırısına uğrayan 2 kişi hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 18:26:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pakistan'da tren kazası: 3 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]