Pakistan'da tren otobüse çarptı: 20 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan'da tren otobüse çarptı: 20 ölü - Son Dakika

Pakistan'da tren otobüse çarptı: 20 ölü

12 dakika önce

Pakistan'ın Sukkur şehrinde hemzemin geçitte trenin otobüse çarpması sonucu 20 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.

Pakistan'da tren otobüse çarptı: 20 ölü, System.String[]

Pakistan'ın Sukkur şehrinde hemzemin geçitte trenin otobüse çarpması sonucu 20 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.

Pakistan basınında yer alan haberlere göre, Sukkur emniyet yetkilisi Jamil Ahmed, Karaçi'den Rawalpindi'ye gitmekte olan bir trenin Rohri istasyonu yakınlarındaki hemzemin geçitte, Sukkur'dan Pencap eyaleti istikametinde ilerleyen otobüse çarptığını belirtti.

Ahmed, sürüklenen otobüsün üçe ayrıldığı kazada en az 20 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Yetkililer, kazada yaralanan 60 kişinin Sukkur ve Rohri'deki hastanelere kaldırıldığını kaydetti.

Rawalpindi, Pakistan, Sukkur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:00 Kaynak: AA
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