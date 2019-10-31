Son Dakika Haberleri: Pakistan'da tren yangını 65 ölü
Son Dakika Güncel Pakistan'da tren yangını 65 ölü

Pakistan'da tren yangını 65 ölü

1 saat önce

Pakistan'da trende seyahat eden yolcuların yemek hazırlamak için yanlarında getirdiği gaz sobası patladı.

Pakistan'da tren yangını 65 ölü

Pakistan, (DHA)- Pakistan'da trende seyahat eden yolcuların yemek hazırlamak için yanlarında getirdiği gaz sobası patladı. Çıkan yangında en az 65 kişi hayatını kaybetti. Bazı yolcuların da hareket eden trenden atlayarak kurtulmaya çalıştıkları bildirildi.

Karaçi'den Rawalpindi'ye giden Tezgam adlı trenin, Pencap eyaletine bağlı Rahim Yar Han kasabasından geçtiği sırada yaşanan patlama sonrası çıkan yangın 3 vagona yayılırken, 65 kişi hayatını kaybetti ve 15 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin çoğunun yangından kurtulmak için trenden atlayanlar olduğu belirtildi.

Pakistan'da yayın yapan Geo Televizyonu'na konuşan Pakistan Demiryolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, yolcuların yanlarında getirdiği gaz sobasında kahvaltı için yemek yaptıktan sonra, artan yemek yağını ateşin yandığı sobaya döktüklerini, bunun üzerine parlayan alevlerin iki sobada patlamamaya neden olduğunu söyledi. Bakan Ahmed, Pakistan'da yolcuların uzun yolculuklarda yolda yemek yapmak için yanlarında soba getirmelerinin yaygın bir problem olduğunu belirtti.

Öte yandan Pakistan Başbakanı İmran Han da bir mesaj yayınlayarak, üzüntü ve taziyelerini iletti.

Pakistan'da tren yangını 65 ölü

Rawalpindi, Pakistan, Han, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:06 Kaynak: DHA
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