Son Dakika Haberleri: - Pakistan'da Tren Yangını Faciası: 62 Ölü
Son Dakika Güncel - Pakistan'da Tren Yangını Faciası: 62 Ölü

- Pakistan'da Tren Yangını Faciası: 62 Ölü

17 dakika önce

- Pakistan'da tren yangını faciası: 62 ölüİSLAMABAD - Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir yolcu treninde çıkan yangında en az 62 kişi hayatını kaybetti.

- Pakistan'da tren yangını faciası: 62 ölü

İSLAMABAD - Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir yolcu treninde çıkan yangında en az 62 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Pencap eyaletinin Rahim Yar Khan şehrinde bir yolcu treninde çıkan yangın en az 62 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Patlama sonucu 3 vagonu yanan trende çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor. Yangından kaçmak isteyen bazı yolcuların hareket halindeki trenden atladığı belirtiliyor. Yangının gaz tüpünün patlaması sonucu çıktığı belirtiliyor. Pakistan Demiryolu yetkilileri, yangının gaz tüpündeki patlamadan kaynaklandığını doğruladı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, kazadan dolayı hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

- Pakistan'da Tren Yangını Faciası: 62 Ölü

Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:33 Kaynak: İHA
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