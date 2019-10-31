Son Dakika Haberleri: Pakistan'da tren yangını: Trende yolcuların kullandığı tüpün patlaması sonucu en az 65 kişi öldü
BBC
Son Dakika Dünya Pakistan'da tren yangını: Trende yolcuların kullandığı tüpün patlaması sonucu en az 65 kişi öldü

Pakistan'da tren yangını: Trende yolcuların kullandığı tüpün patlaması sonucu en az 65 kişi öldü

1 saat önce

Pakistan'ın Karaçi şehrinden Lahor'a giden trende çıkan yangında en az 65 kişi öldü.

Pakistan'da tren yangını: Trende yolcuların kullandığı tüpün patlaması sonucu en az 65 kişi öldü, System.String[]

Pakistan'ın Karaçi şehrinden Lahor'a giden trende çıkan yangında en az 65 kişi öldü.

Yangının trendeki bazı yolcular kahvaltı hazırlarken kullandıkları kamp ocağı olarak bilinen küçük bir tüpünün patlaması sonucu çıktığı bildiriliyor.

Videolarda alevlerin vagonları sardığı görülüyor.

BBC'ye konuşan Pakistan Demir yolları Bakanı Şeyh Raşid, alevlerin trenin üç vagonun tamamen yok ettiğini söyledi.

Birçok kişinin yangın çıktıktan sonra vagonlardan aşağı atladığı düşünülüyor.

Olayın yaşandığı Rahim Yar Han vilayeti Sağlık Bakanı Dr. Yasmin Raşid, AFP haber ajansına, "Bize gelen bilgilere göre 65'ten fazla kişi öldü, 40'tan fazla kişi yaralandı" dedi.

Yaralılar helikopterlerle çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bakan Raşid, yalnızca 18 cesedin kimliğinin tespit edilebilecek halde olduğunu söyledi.

İnsan Hakları Bakanı Shireen Mazari, trenin Pakistan'ın en eski ve en sık kullanılan demir yolu hizmeti Tezgam olduğunu ifade etti.

Demir yolları hizmetlerinin kötü yönetildiği ve yatırımların kesildiği Pakistan'da tren kazaları yaygın yaşanıyor. Temmuz'da Lahor'dan aynı bölgeye giden bir yolcu treninin yük trenine çarpması sonucu en az 23 kişi ölmüştü.

Pakistan, Karaçi, Lahor, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:55 
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