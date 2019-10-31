Son Dakika Haberleri: Pakistan'da trende yangın: 65 ölü
Son Dakika Güncel Pakistan'da trende yangın: 65 ölü

Pakistan'da trende yangın: 65 ölü

37 dakika önce

Pakistan'ın Liyakatpur kenti yakınlarında patlamanın ardından üç vagonu alev alan trende ilk belirlemelere göre 65 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı.

Pakistan'da trende yangın: 65 ölü, System.String[]

Pakistan'ın Liyakatpur kenti yakınlarında patlamanın ardından üç vagonu alev alan trende ilk belirlemelere göre 65 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı.

Pakistan Demiryolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Karaçi'den kuzeyindeki Ravalpindi'ye giden Tezgram ekspresinde, Rahim Yar Han kentinin Liyakatpur ilçesi yakınlarında bir patlamanın ardından yangın çıktığını bildirdi.

Ahmed, patlamaya yolcuların yanlarında taşıdıkları, kahvaltı hazırlamak için kullandıkları, "kamp ocağı" olarak bilinen iki küçük tüpün neden olduğunu belirterek, trendeki yolculardan bazılarının patlama sonrasında ve yangın sırasında panikle trenden atladıkları için hayatını kaybettiğini belirtti.

Kazanın ardından ölü ve yaralılara ilişkin açıklama yapan Pencap Eyaleti Sağlık Bakanı Yasmin Raşid, ölü sayısının 65'e ulaştığını, yaralıların ise 40'ın üzerinde olduğunu söyledi.

Rahim Yar Han Arama Kurtarma Birimi Başkanı Bakir Hüseyin ise ölü ve yaralılar arasında kısmen ve tamamen yananların bulunduğunu, ölenlerin bir kısmının tanınamaz hale geldiği için kimliklerinin DNA analiziyle belirleneceğini ifade etti.

Demiryolları Bakanlığı yetkilileri de yerel medyaya yaptığı açıklamada, yasak olan kamp ocağının gizli şekilde trene sokulduğunu vurguladı.

Öte yandan, Pakistan ordusu da kurtarma ve tedavi çalışmalarına destek için doktorlarını bölgedeki hastanelere ve kaza yerine yolladı. Ordu, durumu kritik olan yolcuları, başka hastanelere transfer için helikopter ambulans gönderileceğini de açıkladı.

Başbakanlık soruşturma başlattı

Kazanın ardından Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanından açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanı Arif Alvi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, duyduğu üzüntü ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini dile getirdi.

Başbakan İmran Han da benzeri açıklamalar yaparak, hızlı bir soruşturma yapılması için emir verdiğini kaydetti.

Pakistan, Han, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



11 kişinin katili, 25 yıl sonra dağda yaptığı sığınakta yakalandı
Kimsenin arayıp sormadığı talihsiz kadının cesedi mumyalaşmış halde bulundu Muğla'da lüks villada boğdu, İstanbul'da teslim oldu! Katilin babası, cinayetin sebebinin kıskançlık olduğunu söyledi Japonya'nın 500 yıllık tarihi Shuri Kalesi kül oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 11:25:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pakistan'da trende yangın: 65 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]