Pakistan'da Trene Bombalı Saldırı: 4 Ölü, 6 Yaralı
1 saat önce
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yolcu trenini hedef alan bombalı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yolcu trenini hedef alan bombalı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Belucistan eyaletinin Dera Murad Jamali bölgesinde demiryoluna yerleştirilen el yapımı bombanın, Ravalpindi'den Ketta şehrine giden yolcu treninin geçtiği sırada infilak ettiği belirtildi. Saldırıda, bir anne ve kız çocuğu dahil 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Patlamada demiryolunun bir kısmının zarar gördüğü öğrenilirken yaralıların da hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Gerçekleştirilen saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - İSLAMABAD
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:38 Kaynak: İHA
Adliyeden Çıkarılan Zanlıya Sopalı ve Palalı Saldırı Düzenlendi: 1'i Polis, 5 Kişi Yaralandı
Esenyurt'ta Otomobil İçinde Tartıştığı Kadını Öldürüp İntihar Etti
Cinsel İstismara Uğrayan İşitme Engelli Kadın Konuştu: İçeceğime Bir Şey Atıp Beni Uyuttu
Engelli Kadına Cinsel İstismar! 3 Kişi Tutuklandı