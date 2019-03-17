Pakistan'da Trene Bombalı Saldırı: 4 Ölü, 6 Yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yolcu trenini hedef alan bombalı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yolcu trenini hedef alan bombalı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.



Belucistan eyaletinin Dera Murad Jamali bölgesinde demiryoluna yerleştirilen el yapımı bombanın, Ravalpindi'den Ketta şehrine giden yolcu treninin geçtiği sırada infilak ettiği belirtildi. Saldırıda, bir anne ve kız çocuğu dahil 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Patlamada demiryolunun bir kısmının zarar gördüğü öğrenilirken yaralıların da hastaneye kaldırıldığı belirtildi.



Gerçekleştirilen saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - İSLAMABAD

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