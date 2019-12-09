Son Dakika Haberleri: Pakistan'da trenle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'da trenle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Pakistan'da trenle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

6 saat önce

Pakistan'ın Pencap eyaletinde damperli kamyon ve trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Pakistan'da trenle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı, System.String[]

Pakistan'ın Pencap eyaletinde damperli kamyon ve trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.


Pakistan'ın kuzeydoğusunda Pencap eyaletinin Sargodha kentinde bir hemzemin geçitte bir trenle damperli kamyon çarpıştı. Kaza anında trenin raydan çıkması sonucu yardımcı makinistin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı belirtildi.


Kamyon şoförünün kazanın ardından olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Kaza nedeniyle tren seferlerinin askıya alındığı belirtildi


Yolcu treninin Sargodha'dan Lahor'a gittiği kaydedildi. - LAHOR

Pakistan, Lahor, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:15 Kaynak: İHA
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