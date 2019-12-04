Son Dakika Haberleri: Pakistan'da türbe katliamı sanıkları idama mahkum edildi
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Pakistan'da türbe katliamı sanıkları idama mahkum edildi

6 saat önce

Pakistan'da 2017'de 20 kişinin işkenceyle öldürüldüğü türbe katliamının sanığı olan türbedar Abdul Vahid ve ona yardımcı olan diğer üç kişi idama mahkum edildi.

Pakistan'da türbe katliamı sanıkları idama mahkum edildi, System.String[]

Pakistan'da 2017'de 20 kişinin işkenceyle öldürüldüğü türbe katliamının sanığı olan türbedar Abdul Vahid ve ona yardımcı olan diğer üç kişi idama mahkum edildi.

Yerel basına göre Vahid ile beraberindeki 3 kişi, Sargodha kentinde çıkarıldıkları mahkemede işkence ederek 20 kişinin ölümüne sebebiyet vermekten 20 kez idam cezasına çarptırıldı.

Mahkeme ayrıca söz konusu 4 kişinin mallarına el konmasına hükmetti.

Katliam Nisan 2017'de Pencap eyaletine bağlı Sargodha'da bulunan Pir Muhammed Ali Gujjar türbesinde meydana gelmişti.

Vahid ve kendisine yardımcı olan 3 kişi, türbeye davet ettikleri misafirleri, yiyeceklerine koydukları ilaçla bayıltmıştı.

Baygın ziyaretçileri işkence ile öldüren saldırganlar, yaralı olarak kurtulan 3 kişinin ihbarıyla yakalanmıştı.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Vahid'in katliamı neden gerçekleştirdiği bilinmiyor.

Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:10 Kaynak: AA
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