PAMDER, daha önce de Muzaffergarh'ta çok sayıda su kuyusu açmıştı. Kurak iklime sahip Muzaffergarh'ta mayıs, haziran ve temmuzda ortalama sıcaklık 40 derecenin üzerinde seyrediyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pakistan'da Türk mezunların kurduğu STK, 60 su kuyusu açtı - Son Dakika

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