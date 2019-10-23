Son Dakika Haberleri: Pakistan'da Türk savunma sanayi rüzgarı
Son Dakika Ekonomi Pakistan'da Türk savunma sanayi rüzgarı

Pakistan'da Türk savunma sanayi rüzgarı

13 dakika önce

Pakistan'da düzenlenen, Türkiye'den 30'u aşkın savunma sanayi firmasının katılacağı "Defence Port Turkey", 24-26 Ekim'de kapılarını açacak.

Pakistan'da Türk savunma sanayi rüzgarı, System.String[]

Pakistan'da düzenlenen, Türkiye'den 30'u aşkın savunma sanayi firmasının katılacağı "Defence Port Turkey", 24-26 Ekim'de kapılarını açacak.

Fuar komitesinden edinilen bilgiye göre, 24-26 Ekim'de beşincisi düzenlenecek fuara, Pakistan Savunma Sanayi Üretim Bakanlığı ev sahipliği yapacak.

Fuarın açılışı, Pakistan Senatosu Başkanı Sadık Sencrani tarafından gerçekleştirilecek.

Fuar dolayısıyla İslamabad Uluslararası Havalimanı'ndan şehir merkezine uzanan 54 kilometrelik yol, Türkiye ve Pakistan bayraklarıyla donatıldı.

Fuar merkezinin girişine de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı İmran Han'ın posterleri asıldı.

Türk savunma sanayisi, en büyük ihracat kalemlerinden biri olarak 4 adet MİLGEM sınıfı savaş gemisi ve 30 adet Atak helikopterini Pakistan'a satmıştı.

Sektörün bugüne kadar Pakistan'a yaptığı ihracatın tutarı 5 milyar doları geçti. Bu rakamın 3 milyar dolarını MİLGEM ve ATAK helikopterlerinin satışı oluşturdu.

Pakistan, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye sınır hattındaki haritayı yeniden çizdi! Sırada Suriyelilerin memleketlerine dönmesi var
Türkiye ve Rusya arasındaki Soçi Mutabakatı sonrası NATO'dan ilk açıklama: Umut verici Rusya dönüşü açıklamalarda bulunan Erdoğan, Putin'le görüşmesinin detaylarını anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye hükümeti ile temas olacak mı?" sorusuna yanıt verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 15:33:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pakistan'da Türk savunma sanayi rüzgarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]