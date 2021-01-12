Pakistan'da Türk şirketleri ile atık yönetimi firması arasında ön tahkim süreci başladı - Son Dakika

Pakistan'da Türk şirketleri ile atık yönetimi firması arasında ön tahkim süreci başladı

12.01.2021 18:17
Pakistan'da Türk şirketleri ile atık yönetimi firması arasında ön tahkim süreci başladı, System.String[]

Pakistan'da Albayrak ve Özpak Grubu ile Lahor Atık Yönetimi Şirketi (LWMC) arasında anlaşmazlıkların çözümüne dair 30 günlük ön tahkim süreci başladı.

Pakistan'da Albayrak ve Özpak Grubu ile Lahor Atık Yönetimi Şirketi (LWMC) arasında anlaşmazlıkların çözümüne dair 30 günlük ön tahkim süreci başladı.

Şirketlere ait garajlara geçen sene 21 Aralık gecesi yapılan polis baskınının ardından Türk şirketlerinin ön tahkimi kabul ettiklerine dair LWMC'ye gönderdiği yazı, kısa süre önce karşı tarafca teslim alındı.

Özpak Üst Yöneticisi (CEO) Nizamettin Kocameşe, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "30 günlük ön tahkim başladı. Bu süre zarfında taraflar arasında uyuşmazlık konularında bir karara varılamazsa söz konusu 30 günü takip eden 2 gün içerisinde konu yönetim kurullarına havale edilecek. Yönetim kurulları 5 gün içerisinde bir karara varamazsa takip eden 7 gün içerisinde uluslararası tahkime gidilecek. Tahkim yeri ise sözleşmeye göre Londra." ifadelerini kullandı.

Kocameşe, ortaya konan 21 maddelik uyuşmazlık maddelerinden birçoğunun 2019 Nisan'da karara bağlandığını ancak LWMC'nin bu kararları yürürlüğe koymadığını anımsatarak," 2020 Haziran'da ise aynı görüşmeleri yeniden yaptık. Söz konusu tarihte de tıpkı 2019'da olduğu gibi birçok konuda uzlaşma sağlamış ve bunları karşılıklı imza altına almıştık. Fakat LWMC yine bu kararlardan hiçbirisini yürürlüğe koymadı." dedi.

Önlerindeki 30 günlük süreçte bir netice alamazlarsa uluslararası tahkime gitmekten başka seçenekleri kalmayacağını dile getiren Kocameşe, ön tahkimin yanı sıra taraflar arasında mahkeme sürecinin de devam ettiğini ve bundan da geri adım atmayacaklarını kaydetti.

Pakistan polisi 21 Aralık'ta baskın düzenlemişti

Lahor kentinde temizlik hizmeti sunan Albayrak ve Özpak Grubu şirketlerinin garaj olarak kullandıkları 6 tesise, 21 Aralık 2020'de çevik kuvvet ekipleri baskın düzenlemişti.

Polis, baskın sırasında zor kullanarak çalışanları ve amirlerini bulundukları yerlerden dışarı çıkartmıştı. Baskın sırasında polisin sert tavrı sebebiyle arbede yaşanmıştı.

Bazı çalışanları tartaklayan Pakistan polisi, Türk personelin hiçbir eşyasını almasına müsaade etmemişti.

LWMC CEO'su İmran Ali Sultan ise söz konusu eylemin "yasal ve araçlara el konulmasının ihale şartnamesine uygun olduğunu" savunmuştu. ???????Sultan, yapılan ihale gereği araç filosunun kendilerine teslim edilmesinin zorunlu olduğunu, aksi halde mülki idarenin desteğine başvuracaklarını söylemişti.

Baskının ardından Türk şirketler ile LWMC arasındaki anlaşmazlığın çözümüyle ilgili çeşitli düzeylerde toplantılar gerçekleştirilmişti. ???????

Lahor Yüksek Mahkemesi, geçen sene 29 Aralık'ta LWMC ile Albayrak ve Özpak Grubu arasında yaşanan anlaşmazlıkta Türk şirketlerini haklı bularak "tüm araç, makine, teçhizat ve atölyelerin" geri verilmesine karar vermişti.

Geçen sene 31 Aralık'ta ise Türk yetkililer, mahkeme kararına rağmen söz konusu şirketin garajları ve araçları teslim etmediğini belirtmişti.

Kocameşe, LWMC'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla apar topar merkez ofisini kapattığını ve mahkeme kararından kaçmak için çeşitli yollara başvurduğunu söylemişti.

29 Aralık 2020'deki mahkeme kararına rağmen garajları ve araçları teslim etmeyen LWMC, söz konusu kararı temyize taşımıştı.

6 Ocak'ta Temyiz Mahkemesi, geçen sene 29 Aralık'ta alınan karara dair yürütmeyi durdurma emri verirken, LWMC ile Türk şirketler arasındaki anlaşmazlığa ilişkin sonraki duruşmanın 19 Ocak'ta gerçekleştirilmesine hükmetmişti.

Öte yandan mahkeme, bu süre zarfında LWMC'nin garajları ve araçları kullanmasına da izin vermişti.

Pakistan, Aralık, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da Türk şirketleri ile atık yönetimi firması arasında ön tahkim süreci başladı - Son Dakika


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