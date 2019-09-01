Son Dakika Haberleri: Pakistan'da tutuklu Hint subay konsolosluk hizmeti alacak
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Pakistan'da tutuklu Hint subay konsolosluk hizmeti alacak

14 saat önce

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, casusluk suçundan tutuklu bulunan Hint subayı Kulbhushan Jadhav'ın yarın konsolosluk hizmeti alacağını açıkladı.

Pakistan'da tutuklu Hint subay konsolosluk hizmeti alacak, System.String[]

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, casusluk suçundan tutuklu bulunan Hint subayı Kulbhushan Jadhav'ın yarın konsolosluk hizmeti alacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Faysal, Jadhav'ın Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi, Uluslararası Adalet Divanı ve Pakistan yasalarının bir gereği olarak yarın konsolosluk yetkilileriyle buluşacağını duyurdu.

Faysal, casusluk, terör ve sabotaj suçlarıyla yargılanan Jadhav'ın tutukluluğunun ise devam edeceğini söyledi.

Kulbhushan Jadhav olayı

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı, 17 Temmuz'da, Pakistan'ın 2016'da tutukladığı Hint deniz subayı Jadhav hakkında verilen idam kararının, Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesiyle, yeniden gözden geçirilmesine hükmetmişti.

Bu karar üzerine ağustos ayı başında Pakistan, Jadhav için konsolosluk hizmetleri teklif etmiş ancak Hindistan bu teklifi "gözdağı ve misillemeden uzak olmadığı" iddialarıyla reddetmişti.

Pakistan, Jadhav'ı, Belucistan ile Karaçi'deki terör faaliyetlerini destekleyen ve finanse eden bir Hint istihbarat yetkilisi olduğu iddiasıyla 3 yıl önce tutuklamış ve Jadhav 2 yıl önce idam cezasına mahkum edilmişti.

Mahkeme, idam cezasının, Jadhav'ın tutuklanmasının ardından Hindistan'ın konsolosluk yardımı hakkının çiğnendiği iddiasıyla açtığı dava sonuçlanana kadar infaz edilmemesini kararlaştırmıştı.

UAD, Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmaları ile uluslararası anlaşmalara konu olan sorunların çözümü konusunda BM yargı organı olarak görev yapıyor.

Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:00 Kaynak: AA
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