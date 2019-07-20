Son Dakika Haberleri: Pakistan'da uçak pistten çıktı
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Pakistan'da uçak pistten çıktı

1 saat önce

Pakistan'ın Gilgit Havalimanı'na inen Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) uçağı, iniş sırasında pistten çıktı.

Pakistan'da uçak pistten çıktı, System.String[]
Pakistan'ın Gilgit Havalimanı'na inen Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) uçağı, iniş sırasında pistten çıktı.
PIA'den yapılan açıklamaya göre, başkent İslamabad'dan ülkenin kuzeyindeki Gilgit Havalimanı'na giden PIA uçağı iniş sırasında pistten çıkarak pistin yanındaki toprak alana girdi.
PIA Sözcüsü Maşhud Tajvar, ATR-42 tipi yolcu uçağının pilotunun kontrolü sağlamasıyla uçaktaki 53 yolcu ve mürettebatın kazadan yara almadan kurtulduğunu açıkladı.
Tajvar, PIA Genel Müdürü Arşad Malik'in talimatıyla kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını, pilotların ise soruşturma tamamlanana kadar açığa alındığını duyurdu.
Kazanın ardından Gilgit Havalimanı geçici olarak trafiğe kapatıldı. Havalimanı, pistten çıkan uçağın çekilmesi ve pist güvenliğinin sağlananmasıyla yaklaşık 1 saat sonra yeniden uçuş trafiğine açıldı.
Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:05 Kaynak: AA
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