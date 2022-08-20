Pakistan'da muson yağmurları 32 kişinin ölümüne neden oldu - Son Dakika
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Pakistan'da muson yağmurları 32 kişinin ölümüne neden oldu

20.08.2022 15:24
Pakistan'da muson yağmurları 32 kişinin ölümüne neden oldu

Pakistan'da ülke genelinde devam eden muson yağmurlarında son 48 saatte 32 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da ülke genelinde devam eden muson yağmurlarında son 48 saatte 32 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülke genelinde etkili muson yağmurları, hayatı olumsuz etkiledi.

Sindh eyaletinde elektriğe kapılma, çatı çökmesi ve boğulma sebebiyle 20 kişi öldü.

Eyalet genelinde 107 binin üzerinde büyükbaş hayvan telef oldu.

Sindh ile Belucistan eyaletini birbirine bağlayan Ketta- Karaçi kara yolunda sel sebebiyle trafik 5 gündür askıya alınmış durumda.

Eyaletin Larkana, Hairpur, Şikarpur, Sukkur ve Haydarabad bölgeleri selden oldukça kötü etkilendi. Bu bölgelerde sokaklar sular altında kalırken halkın, kendi imkanlarıyla yaptığı sandallarla su üzerinde ilerlemeye çalıştığı görüldü.

Hayber Pahtunhva eyaletinin Çitral bölgesinde ise sele kapılan 12 kişi yaşamını yitirdi.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, 14 Haziran'dan bu yana şiddetli yağışlar sebebiyle ülke genelinde 674 kişi öldü, 1128 kişi yaralandı.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Pakistan'da muson yağmurları 32 kişinin ölümüne neden oldu - Son Dakika
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