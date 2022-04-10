Pakistan'da ülkenin yeni başbakanı yarın mecliste seçilecek - Son Dakika
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Pakistan'da ülkenin yeni başbakanı yarın mecliste seçilecek

10.04.2022 09:26
Pakistan'da ülkenin yeni başbakanı yarın mecliste seçilecek

Pakistan'da İmran Han hükümetinin güvensizlik oylaması sonucu görevden düşmesinin ardından yarın mecliste yeni başbakan seçilecek.

Pakistan'da İmran Han hükümetinin güvensizlik oylaması sonucu görevden düşmesinin ardından yarın mecliste yeni başbakan seçilecek.

Ulusal basındaki haberlere göre, güvensizlik oylaması oturumunu yöneten Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'dan (PML-N) Meclis Başkan Vekili Ayaz Sadık, boşalan başbakanlık koltuğu için adayların gerekli başvuruyu gün içinde Meclis Başkanlığına yapmaları gerektiğini ifade etti.

Sadık, yeni başbakanın yarın öğleden sonra mecliste seçileceğini belirtti.

Ulusal Meclis kurallarına göre başbakanlık koltuğunun boşalması halinde meclisin tartışma veya başka bir iş yapmadan yeni Müslüman bir başbakan seçmesi gerekiyor. Başbakanlık için başvuran milletvekillerinden çoğunluk sınırı olan 172 ve üzerinde oy alan aday başbakan seçiliyor.

Basında, PML-N lideri Şahbaz Şerif'in ülkenin yeni başbakanı olacağı iddia ediliyor.

İmran Han hükümeti düşmüştü

Pakistan'da parlamentoda yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü.

Dün yerel saatle 11.30'da başlayan güvensizlik oylaması oturumu bugün 01.00'de sona ermişti.

Mecliste yapılan güvensizlik oylamasında Başbakan İmran Han'ın hükümeti, 174 hayır oyu almıştı. Hükümet, mecliste yapılan güvensizlik oylamasında çoğunluk sınırı olan 172 oyun altında kalarak düşmüştü.

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Pakistan'da Başbakan İmran Han hükümeti güvenoyu alamayarak düştü Pakistan'da Başbakan İmran Han hükümeti güvenoyu alamayarak düştü Pakistan meclisinde yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düştü Pakistan meclisinde yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düştü

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da ülkenin yeni başbakanı yarın mecliste seçilecek - Son Dakika


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