Pakistan'da Ulusal Halk Partisi, anlaşmazlık üzerine muhalefet ittifakından ayrıldı - Son Dakika

Pakistan'da 11 muhalefet partisinden oluşan Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) içerisinde yer alan Ulusal Halk Partisi (ANP), ittifaktan ayrıldığını duyurdu.

ANP Başkan Yardımcısı Amir Haydar Han, Peşaver'de düzenlediği basın toplantısında, PDM tarafından ANP'ye senato seçimlerindeki eylemlerinin açıklanmasına yönelik yayınlanan bildirimin ardından bu kararı verdiklerini belirtti.

Han, söz konusu bildirimin kendileri için anlamı olmadığını, bunun partilerinin adını zayıflatmak için atılan bir adım olduğunu söyledi.

İttifaktaki birkaç partinin PDM'ye yön vermek istediğini ve ANP ile Pakistan Halk Partisi'ni (PPP) kendilerine engel gördüklerini ileri süren Han, ANP'nin PDM'nin artık bir parçası olmadığını kaydetti.

Han, muhalefet ittifakının bazı üye partilerin kendi çıkarları sebebiyle "sırtından bıçaklandığını" ifade etti

Hükümetten açıklama

Başbakan İmran Han, PDM'de yaşanan gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada, muhalefet ittifakının kendileri için artık bir mesele olmadığını belirtti.

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed ise Han'ın muhalefet ile görüşmeye hazır olduğunu, bunun için 10 kişiden oluşan bir ekip kurduğunu kaydetti.

PDM, Eylül 2020'de kuruldu

20 Eylül 2020'de oluşturulan PDM, ordunun 2018 seçimlerinde "hile" ile Başbakan İmran Han liderliğindeki Pakistan Adalet Hareketi Partisi'ni (PTI) iktidara getirdiğini öne sürüyor.

Hareketin temsilcileri, Başbakan Han'ın istifasını ve seçimlerin "adil" şekilde yeniden yapılmasını talep ediyor.

Senato başkanlığı seçimini Muhammed Sadık Sanjrani kazanmıştı

12 Mart'ta gerçekleştirilen senato başkanlığı seçimini, iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin (PTI) adayı Muhammed Sadık Sanjrani kazanmıştı.

Seçimi yöneten Senatör Seyid Muzaffer Hüseyin Şah, PTI'nın adayı Sanjrani'nin 48 oy, PDM ittifakının adayı ve PPP'li Senatör Eski Başbakan Yusuf Rıza Gilani'nin ise 42 oy aldığını açıklamıştı.

Şah, 8 oyun ise yanlış mühürleme nedeniyle geçersiz sayıldığını söylemişti. Söz konusu 8 oydan 7'si Gilani'nin lehineydi. Geçersiz oylardan biri hem Gilani hem de Sanjrani'ye verilmişti.

PPP ve ANP'ye suçlama

PDM'nin üyelerinden PPP, 26 Mart'ta Eski Başbakan Gilani'yi PDM ittifakının içinden ve dışından bazı partilerin desteği ile Senato Muhalefet Lideri seçilmesini sağlamıştı.

PDM'nin ve İslam Uleması Cemiyeti'nin (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rehman ile Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) Genel Başkan Yardımcısı ve eski başbakanlardan Navaz Şerif'in kızı Meryem Navaz, ittifakın rızası alınmadan Gilani'nin muhalefet lideri seçilmesine tepki göstermişti.

PDM, ANP'yi ve PPP'yi iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin (PTI) ittifak kurduğu Belucistan Halk Partisi'nden (BAP) destek almakla da suçlamıştı.

Gilani'nin Senato Muhalefet Lideri seçilmesinin ardından dün PDM, PPP ve ANP hakkında bir hafta içerisinde eylemlerinin sebebini açıklaması için bildirim yayımlamıştı.