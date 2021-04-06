Pakistan'da Ulusal Halk Partisi, anlaşmazlık üzerine muhalefet ittifakından ayrıldı - Son Dakika

Pakistan'da Ulusal Halk Partisi, anlaşmazlık üzerine muhalefet ittifakından ayrıldı

06.04.2021 21:13
Pakistan'da Ulusal Halk Partisi, anlaşmazlık üzerine muhalefet ittifakından ayrıldı, System.String[]

Pakistan'da 11 muhalefet partisinden oluşan Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) içerisinde yer alan Ulusal Halk Partisi (ANP), ittifaktan ayrıldığını duyurdu.

Pakistan'da 11 muhalefet partisinden oluşan Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) içerisinde yer alan Ulusal Halk Partisi (ANP), ittifaktan ayrıldığını duyurdu.

ANP Başkan Yardımcısı Amir Haydar Han, Peşaver'de düzenlediği basın toplantısında, PDM tarafından ANP'ye senato seçimlerindeki eylemlerinin açıklanmasına yönelik yayınlanan bildirimin ardından bu kararı verdiklerini belirtti.

Han, söz konusu bildirimin kendileri için anlamı olmadığını, bunun partilerinin adını zayıflatmak için atılan bir adım olduğunu söyledi.

İttifaktaki birkaç partinin PDM'ye yön vermek istediğini ve ANP ile Pakistan Halk Partisi'ni (PPP) kendilerine engel gördüklerini ileri süren Han, ANP'nin PDM'nin artık bir parçası olmadığını kaydetti.

Han, muhalefet ittifakının bazı üye partilerin kendi çıkarları sebebiyle "sırtından bıçaklandığını" ifade etti

Hükümetten açıklama

Başbakan İmran Han, PDM'de yaşanan gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada, muhalefet ittifakının kendileri için artık bir mesele olmadığını belirtti.

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed ise Han'ın muhalefet ile görüşmeye hazır olduğunu, bunun için 10 kişiden oluşan bir ekip kurduğunu kaydetti.

PDM, Eylül 2020'de kuruldu

20 Eylül 2020'de oluşturulan PDM, ordunun 2018 seçimlerinde "hile" ile Başbakan İmran Han liderliğindeki Pakistan Adalet Hareketi Partisi'ni (PTI) iktidara getirdiğini öne sürüyor.

Hareketin temsilcileri, Başbakan Han'ın istifasını ve seçimlerin "adil" şekilde yeniden yapılmasını talep ediyor.

Senato başkanlığı seçimini Muhammed Sadık Sanjrani kazanmıştı

12 Mart'ta gerçekleştirilen senato başkanlığı seçimini, iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin (PTI) adayı Muhammed Sadık Sanjrani kazanmıştı.

Seçimi yöneten Senatör Seyid Muzaffer Hüseyin Şah, PTI'nın adayı Sanjrani'nin 48 oy, PDM ittifakının adayı ve PPP'li Senatör Eski Başbakan Yusuf Rıza Gilani'nin ise 42 oy aldığını açıklamıştı.

Şah, 8 oyun ise yanlış mühürleme nedeniyle geçersiz sayıldığını söylemişti. Söz konusu 8 oydan 7'si Gilani'nin lehineydi. Geçersiz oylardan biri hem Gilani hem de Sanjrani'ye verilmişti.

PPP ve ANP'ye suçlama

PDM'nin üyelerinden PPP, 26 Mart'ta Eski Başbakan Gilani'yi PDM ittifakının içinden ve dışından bazı partilerin desteği ile Senato Muhalefet Lideri seçilmesini sağlamıştı.

PDM'nin ve İslam Uleması Cemiyeti'nin (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rehman ile Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) Genel Başkan Yardımcısı ve eski başbakanlardan Navaz Şerif'in kızı Meryem Navaz, ittifakın rızası alınmadan Gilani'nin muhalefet lideri seçilmesine tepki göstermişti.

PDM, ANP'yi ve PPP'yi iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin (PTI) ittifak kurduğu Belucistan Halk Partisi'nden (BAP) destek almakla da suçlamıştı.

Gilani'nin Senato Muhalefet Lideri seçilmesinin ardından dün PDM, PPP ve ANP hakkında bir hafta içerisinde eylemlerinin sebebini açıklaması için bildirim yayımlamıştı.

Muhalefet, Pakistan, Başbakan, Senato, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da Ulusal Halk Partisi, anlaşmazlık üzerine muhalefet ittifakından ayrıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mansur Yavaş koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle tüm randevularını iptal etti Mansur Yavaş koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle tüm randevularını iptal etti Şeyma Subaşı hayalinin gerçek olduğunu peş peşe pozları bikinili ile duyurdu Şeyma Subaşı hayalinin gerçek olduğunu peş peşe pozları bikinili ile duyurdu Esra Erol'a katılan kadından stüdyoyu buz kestiren sözler: Evli erkeklerle birlikte oluyorsam kime ne? Esra Erol'a katılan kadından stüdyoyu buz kestiren sözler: Evli erkeklerle birlikte oluyorsam kime ne? Son Dakika: Türkiye'de 6 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 211 kişi vefat etti, 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 211 kişi vefat etti, 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi Kızını öldürdüğü acılı babaya duruşmada başsağlığı diledi, aile isyan etti Kızını öldürdüğü acılı babaya duruşmada başsağlığı diledi, aile isyan etti Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın
Yıldız kalecinin eşcinsellik için söyledikleri gündem oldu! Vatandaşından yanıt gecikmedi Yıldız kalecinin eşcinsellik için söyledikleri gündem oldu! Vatandaşından yanıt gecikmedi         
21:53
Emniyet'ten Emniyet'ten "İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla kadınların başvuruları reddediliyor" haberine yalanlama         
21:46
Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı         
21:31
Gözaltına alınan şahıs, 'Sen kimsin ulan' diyerek polise tekme attı Gözaltına alınan şahıs, 'Sen kimsin ulan' diyerek polise tekme attı         
20:17
Libya Başbakanı, Libya Başbakanı, "Ankara ile imzalanan anlaşma devam edecek" dedi, Miçotakis'in yüzü şekilden şekle girdi         
19:33
Kaza yapan sürücü 'Kronik astımım var' dedi, alkollü çıktı Kaza yapan sürücü 'Kronik astımım var' dedi, alkollü çıktı         
19:04
14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı         
18:03
Sarıklı amiral soruşturması genişletildi! Şoförü ve korumasının ifadeleri ortaya çıktı Sarıklı amiral soruşturması genişletildi! Şoförü ve korumasının ifadeleri ortaya çıktı         
17:48
Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti         
17:02
Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu         
15:30
Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi         
14:59
240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti         
14:54
Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var         
13:56
Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt         
12:50
Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü         
12:39
Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı         
12:33
İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 22:17:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakistan'da Ulusal Halk Partisi, anlaşmazlık üzerine muhalefet ittifakından ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei