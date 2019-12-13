Pakistan'da üniversite öğrencileri arasında kavga: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan'da üniversite öğrencileri arasında kavga: 1 ölü - Son Dakika

Pakistan'da üniversite öğrencileri arasında kavga: 1 ölü

6 saat önce

Pakistan'ın başkentindeki İslamabad Uluslararası İslam Üniversitesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti.

Pakistan'ın başkentindeki İslamabad Uluslararası İslam Üniversitesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti.

Yerel medyaya göre, iki grup arasında, okulda düzenlenen etkinlikler nedeniyle kavga çıktı.

Bir öğrencinin havaya ateş etmesi sonucu sona eren kavga, akşam yurtlarda devam etti.

Yurttaki kavgada 1 öğrenci bıçaklanarak yaşamını yitirdi, 12 öğrenci silahla veya demir çubuklarla yaralandı.

AA muhabirine konuşan öğrenciler, kavgaya karışanların Cemaati İslami Partisi ile Barelvi Hareketi taraftarları olduğunu söyledi.

İslamabad polisinden yapılan açıklamada, olayla ilgili 16 öğrencinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Pakistan'da üniversite öğrencileri arasında kavga: 1 ölü

Pakistan, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:42 Kaynak: AA
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