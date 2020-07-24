- Pakistan'da üst geçitlere Erdoğan ve Ayasofya'nın afişleri asıldı - Son Dakika

- Pakistan'da üst geçitlere Erdoğan ve Ayasofya'nın afişleri asıldı

KARAÇİ - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açışı sırasında Pakistan'da üst geçitlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Ayasofya'nın afişleri asıldı. Afişlerde, "24 Temmuz Ayasofya'nın özgürlük günü" ifadeleri yer aldı.

Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılması, dünya çapında yankı uyandırmaya devam ediyor. Pakistan'ın Karaçi kentindeki üst geçitlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yer aldığı afişler asıldı. Afişlerde, "Erdoğan, Ayasofya Cami'yi açtığınız için teşekkür ederiz", "24 Temmuz Ayasofya'nın özgürlük günüdür" ifadeleri yer aldı.

Jamaat-e-Islami partisini lideri Siraj ul Haq Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına yönelik yaptığı açıklamada, "Dünyadaki ve özellikle Pakistan'daki Müslümanların kalplerini ısıttı" dedi. Haq, "Onlarca yıl süren adaletsizliği tersine çeviren büyük karar için en içten selamlarımızı yolluyoruz" ifadelerini kullandı.