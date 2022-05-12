Pakistan ziyareti ayrılıklara neden oldu! Kafalar YouTube ekibine tepkiler yağıyor

Geçtiğimiz sene Şubat ayında espor takımı kurduklarını duyuran Kafalar YouTube kanalının iddialara göre hükümet desteği ile Pakistan'da video çekecekleri duyuruldu. Duyuru sonrası ise espor takımlarındaki oyuncuları, takımdan ayrıldıklarını bildirdi.

PAKİSTAN'A VİDEO ÇEKMEYE GİTTİLER

Son dönemde yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye'ye akın etmesinin ardından Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu vatandaşlara tepki çoğaldı. İddialara göre hükümet desteğiyle Pakistan'a video çekmeye giden Kafalar ekibinin espor takımı oyuncuları tepki olarak takımdan ayrıldıklarını açıkladı.

OYUNCULAR TAKIMDAN AYRILMA KARARI ALDI

Sedat Mis, Yüksel Toksöz, Asrın Tok ve Kaytie'nin kendi istekleri ile Kafalar eSports takımından ayrıldıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Ayrılıkların duyurulmasının ardından ise sosyal medyada oyunculara destek mesajları yağdı.

KAFALAR'A SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER YAĞIYOR

Sosyal medyada Pakistan'dan Türkiye'ye göç dalgası tartışılırken, popüler YouTube kanalı Kafalar ekibi Pakistan'a gideceklerini duyurdu. Fatih Yasin, Atakan Özyurt ve Bilal Hancı'nın içinde bulunduğu ekibin Pakistan'daki görüntüleri de Twitter'da oldukça tepki topladı.