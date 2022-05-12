Pakistan ziyareti ayrılıklara neden oldu! Kafalar YouTube ekibine tepkiler yağıyor - Son Dakika

Pakistan ziyareti ayrılıklara neden oldu! Kafalar YouTube ekibine tepkiler yağıyor

Son Güncelleme: 12.05.2022 20:18

YouTube Türkiye'nin popüler isimlerinden Kafalar, Pakistan'da video çekeceklerinin açıkladılar. Kafalar'a sosyal medyadan tepki yağarken geçen sene kurdukları espor takımının oyuncuları ise kendi istekleri doğrultusunda birer birer takımdan ayrılma kararı aldı.

Geçtiğimiz sene Şubat ayında espor takımı kurduklarını duyuran Kafalar YouTube kanalının iddialara göre hükümet desteği ile Pakistan'da video çekecekleri duyuruldu. Duyuru sonrası ise espor takımlarındaki oyuncuları, takımdan ayrıldıklarını bildirdi.

PAKİSTAN'A VİDEO ÇEKMEYE GİTTİLER

Son dönemde yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye'ye akın etmesinin ardından Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu vatandaşlara tepki çoğaldı. İddialara göre hükümet desteğiyle Pakistan'a video çekmeye giden Kafalar ekibinin espor takımı oyuncuları tepki olarak takımdan ayrıldıklarını açıkladı.

Pakistan'da video çekeceğini açıklayan Kafalar ekibinde ayrılıklar peş peşe geldi

OYUNCULAR TAKIMDAN AYRILMA KARARI ALDI

Sedat Mis, Yüksel Toksöz, Asrın Tok ve Kaytie'nin kendi istekleri ile Kafalar eSports takımından ayrıldıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Ayrılıkların duyurulmasının ardından ise sosyal medyada oyunculara destek mesajları yağdı.

Pakistan'da video çekeceğini açıklayan Kafalar ekibinde ayrılıklar peş peşe geldi
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

KAFALAR'A SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER YAĞIYOR

Sosyal medyada Pakistan'dan Türkiye'ye göç dalgası tartışılırken, popüler YouTube kanalı Kafalar ekibi Pakistan'a gideceklerini duyurdu. Fatih Yasin, Atakan Özyurt ve Bilal Hancı'nın içinde bulunduğu ekibin Pakistan'daki görüntüleri de Twitter'da oldukça tepki topladı.

Pakistan'da video çekeceğini açıklayan Kafalar ekibinde ayrılıklar peş peşe geldi
Pakistan'da video çekeceğini açıklayan Kafalar ekibinde ayrılıklar peş peşe geldi

Gamegar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Pakistan ziyareti ayrılıklara neden oldu! Kafalar YouTube ekibine tepkiler yağıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:07 Hücum hattı alev alacak! Beşiktaş'tan o isme özel program
11:02 İnşaat işçisi genç, gece yarısı sokakta söylediği şarkıyla viral oldu
10:57 Aleyna Kalaycıoğlu Survivor All Star 2024'ün 4. yarışmacısı oldu
10:41 Operasyondan bir hafta önce Ankara'yı sallamışlar! Gözaltına alınan Ayhan Bora Kaplan'ın yeraltı dünyasını buluşturan düğünü
10:25 Azerbaycan bayrağını öpen polis takdir topladı
09:54 Çağla Demir, eski rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu'nun başrol olduğu Yargı'nın kadrosunda
09:52 CHP'li Tanrıkulu'dan TSK'ya çirkin iftira! Stüdyodan ''Yazıklar olsun'' sesleri yükseldi
09:44 Dizi Oyuncusu Cüzdan Hırsızlığı Yaptı
09:22 Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı borsa oldu
09:17 Hakan Çalhanoğlu'ndan maç sonu özeleştiri: Bize yakışmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2023 11:21:08. #1.12#
SON DAKİKA: Pakistan ziyareti ayrılıklara neden oldu! Kafalar YouTube ekibine tepkiler yağıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement