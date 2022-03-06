Pakistan'da yabancı ülke misyonlarının Rusya'yı kınama çağrısına tepkiler sürüyor - Son Dakika

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkede bulunan 20'nin üzerinde yabancı ülke büyükelçisinin İslamabad'ın Ukrayna'ya saldıran Rusya'yı kınaması çağrısında bulunmasına tepki göstererek, "Aynı mektubu Hindistan'a yazdınız mı?" dedi.

Yerel basındaki haberlere göre, Pencap eyaletinin Vehari bölgesinde halka seslenen Han, İslamabad'a Rusya'yı kınama çağrısı yapan 20'nin üzerinde ülkenin büyükelçilerine Pakistan'ı kendilerinin köleleri olarak görüp görmediklerini sorguladı.

Han, Pakistan'daki büyükelçilerin Ukrayna'ya saldıran Rusya'yı kınaması çağrısında bulunmalarına tepki göstererek, "Aynı mektubu Hindistan'a yazdınız mı?" dedi.

Hindistan'ın, Cammu Keşmir'de uluslararası hukuku ihlal ettiğine işaret eden Han, "Herhangi biriniz Hindistan ile bağını kopardı mı veya ticareti kesti mi?" diye konuştu.

Han, Pakistan'ın hiçbir ülkeyi savaşta desteklemeyeceğini, barışın arkasında duranlar için adım atacağını belirterek, "Bizim ABD, Rusya, Çin ve Avrupa Birliği ile dostluğumuz var. Biz hiçbir kampta yer almıyoruz. Tarafsızız ve Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için bu ülkelerle iş birliği yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Asım İftikhar Ahmed, dün yaptığı açıklamada, büyükelçilerin çağrısını "kabul edilemez" olarak nitelendirmişti.

Pakistan'da 20'nin üzerinde yabancı ülkenin büyükelçisi, 1 Mart'ta yaptıkları çağrıda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumunda İslamabad yönetiminden Ukrayna'ya saldıran Rusya'yı kınamasını talep etmişti.

Mektubu imzalayanlar arasında Avusturya, Avustralya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Portekiz, Polonya, Romanya, İspanya, İsveç, Hollanda, Japonya, Norveç, İsviçre ve İngiltere'nin İslamabad büyükelçileri ve Pakistan???????'daki Avrupa Birliği Delegasyonu bulunuyor.

Muhalefete tepki

Öte yandan Han, ülkedeki muhalefet partilerinin kendisine karşı güvensizlik oyu hazırlığına da tepki gösterdi.

Han, muhalefet ne yaparsa yapsın onlara karşı hazır olduğunu belirterek, güvensizlik oyu girişimi başarısız olduğunda muhalefetin karşılaşacağı şeyler için hazır olup olmadığını sorguladı.

Muhalefet partilerinden oluşan Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) ve İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rehman, Twitter'dan yaptığı açıklamada, güvensizlik oyunun başarılı olacağını ve muhalefetin çoğunlukta olduğunu savundu.

Muhalefetten güvensizlik oyu girişimi

Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif, 2 Mart'ta Lahor'da yaptığı açıklamada, Başbakan Han'a karşı "güvensizlik oyu" kullanmak için PDM'nin çalışmalarının sürdüğünü söylemişti. Şerif, güvensizlik oyunun ne zaman kullanılacağına dair bilgi vermemişti.

Muhalefetin, hükümetin ittifak olduğu partilerle anlaşıp güvensizlik oyu için gerekli sayıyı elde etmeyi amaçladığı belirtiliyor. Bu kapsamda muhalefet partilerinin 342 sandalyeli Ulusal Meclisten 172 oy toplaması gerekiyor.

Han, 6 Mart 2021'de yapılan güven oylamasında 178 oy almıştı.