Pakistan'ın Karaçi şehrindeki Aziz Bhatti Parkı yakınlarında yangın çıktı. Mahkeme tarafından el konulan çalıntı araçların bulunduğu bölgeye alevlerin sıçraması nedeniyle 500 araç küle döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının çalılarda başlayarak yayıldığını belirtti. İtfaiye ekipleri, "Yangını kontrol altına almak için çalışıyoruz. Bölgedeki yoğun dumanların nedeni araçların lastiklerinin yanmasından kaynaklanıyor" dedi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Pakistan'da yangın: 500 araç küle döndü - Son Dakika

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