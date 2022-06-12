Pakistan'da yangın: 500 araç küle döndü - Son Dakika
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Pakistan'da yangın: 500 araç küle döndü

12.06.2022 16:15

- Pakistan'da yangın: 500 araç küle döndü Pakistan'ın Karaçi şehrinde meydana gelen yangının mahkeme tarafından el konulan çalıntı araçların bulunduğu bölgeye sıçramasının ardından 500'den fazla araç küle döndü.

- Pakistan'da yangın: 500 araç küle döndü

KARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi şehrinde meydana gelen yangının mahkeme tarafından el konulan çalıntı araçların bulunduğu bölgeye sıçramasının ardından 500'den fazla araç küle döndü.

Pakistan'ın Karaçi şehrindeki Aziz Bhatti Parkı yakınlarında yangın çıktı. Mahkeme tarafından el konulan çalıntı araçların bulunduğu bölgeye alevlerin sıçraması nedeniyle 500 araç küle döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının çalılarda başlayarak yayıldığını belirtti. İtfaiye ekipleri, "Yangını kontrol altına almak için çalışıyoruz. Bölgedeki yoğun dumanların nedeni araçların lastiklerinin yanmasından kaynaklanıyor" dedi.

Pakistan'da yangın: 500 araç küle döndü
Pakistan'da yangın: 500 araç küle döndü
Pakistan'da yangın: 500 araç küle döndü
Pakistan'da yangın: 500 araç küle döndü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'da yangın: 500 araç küle döndü - Son Dakika

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