Pakistan'da Yasaklı Örgütlerin Cami ve Medreselerine El Konuldu

Pakistan'da bulunan yasaklı örgütlere bağlı cami ve medreseler Pakistan Vakıflar Müdürlüğüne devredildi.

Pakistan'da bulunan yasaklı örgütlere bağlı cami ve medreseler Pakistan Vakıflar Müdürlüğüne devredildi.



Ülke medyasında yer alan haberlere göre, terörle mücadeleye ilişkin hazırlanan Ulusal Eylem Planı çerçevesinde yasaklı örgütlerle iltisaklı cami ve medreselere el konuldu.



Söz konusu kurumlara Vakıflar Müdürlüğü tarafından imam ve medrese hocaları atanacağı açıklandı.



Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Şehriyar Afridi, "Ulusal Eylem Planı çerçevesinde yasaklı örgütlere yönelik operasyonlarımız, hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek. Süreci hızlandırmak için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.



Pakistan'da dün de Ceyş-i Muhammad örgütüne yönelik operasyon düzenlenmiş ve örgütün lideri Mesud Azhar'ın kardeşi ve oğlunun da aralarında bulunduğu 44 kişi gözaltına alınmıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Eğlence Mekanlarında Çalışan Yabancı Uyruklu 20 Kadın Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Soylu: PKK'ya İran'la Ortak Operasyon Düzenleyeceğiz

PKK'ya Bir Darbe Daha: Teröristlerin Kandil'le İletişimi Kesildi

Sosyal Medyadan Müşteri Bulup, Fuhuş Yapan 2 Kişi Gözaltına Alındı