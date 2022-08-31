Türkiye'den sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a yardım taşıyan uçaklar 9'a ulaştı - Son Dakika
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Türkiye'den sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a yardım taşıyan uçaklar 9'a ulaştı

31.08.2022 21:08
Türkiye'den sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a yardım taşıyan uçaklar 9'a ulaştı

Pakistan'da yaşanan sel afetinin ardından Türkiye'den Pakistan'a yardım taşıyan uçakların sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.

Pakistan'da yaşanan sel afetinin ardından Türkiye'den Pakistan'a yardım taşıyan uçakların sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, sel felaketinin ardından AFAD koordinasyonunda Pakistan'a gönderilen yardımlara ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Buna göre, bugün itibarıyla Türkiye'den Pakistan'a 9 uçak ve 1 İyilik Treni vasıtasıyla 7 bin 120 aile tipi çadır, 7 bin 990 battaniye ve yastık, 11 bin 314 gıda kolisi, 2 bin bebek maması ve hijyen paketi, 1320 koli giyim malzemesi, 426 bin birim tıbbi malzeme, 1008 birim mutfak seti, 50 motorlu bot, 3 bin 935 birim muhtelif gıda gönderildi.

Öte yandan, yarın 2. İyilik Treni ile de 2 bin aile tipi çadır, 21 bin 50 battaniye, 4 bin 32 mutfak seti, 2 bin 808 gıda kolisi, 14 bin birim muhtelif gıda ürününün de Pakistan'a sevk edilmesi planlanıyor.

Bu arada bölgede, 11 AFAD personeli, 3 kişilik sağlık ekibi ve 6 sivil toplum kuruluşu görevlisi olmak üzere Türkiye'den 20 kişi görev yapıyor.

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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 31 Ağustos 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 31 Ağustos 2022 Türkiye'nin yardımını taşıyan altıncı uçak Pakistan'a hareket etti Türkiye'nin yardımını taşıyan altıncı uçak Pakistan'a hareket etti Pakistan'dan Türkiye'ye 'İyilik Treni' teşekkürü Pakistan'dan Türkiye'ye 'İyilik Treni' teşekkürü
Kaynak: AA

Pakistan, Türkiye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a yardım taşıyan uçaklar 9'a ulaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Türkiye'den sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a yardım taşıyan uçaklar 9'a ulaştı - Son Dakika
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