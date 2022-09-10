Pakistan'ın Sindh eyaletinde hayatı kabusa dönüştüren sel felaketi sonucu okulların yüzde 40'ı yıkıldı - Son Dakika
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Pakistan'ın Sindh eyaletinde hayatı kabusa dönüştüren sel felaketi sonucu okulların yüzde 40'ı yıkıldı

10.09.2022 08:44
Pakistan'ın Sindh eyaletinde hayatı kabusa dönüştüren sel felaketi sonucu okulların yüzde 40'ı yıkıldı

Pakistan'da yaşanan sel felaketi hayatı felç etti. Sindh'te sel sebebiyle 16 bin okul yıkılırken, bu sayı eyaletteki okulların yüzde 40'ına denk geliyor.

Pakistan'da yaşanan sel felaketi sebebiyle Sindh eyaletinde okulların yüzde 40'ı yıkıldı. Ulusal basındaki haberlere göre, eyalet genelinde 5 bin 619 okul tamamen yıkıldı, 12 bin okul hasar gördü. Okulların yüzde 40'ının yıkıldığı Sindh'te bu durum 16 binden fazla okulun kullanılamayacağı anlamına geliyor.

BİNLERCE ÇOCUĞUN TEMEL EĞİTİMLERİNİ ALAMAMASI RİSKİ BULUNUYOR

Yıkılan okulların yanı sıra 2 bin 500'den fazla okul yardım kampına dönüştürüldü. Sel felaketi sebebiyle tahliye edilen 65 binden fazla aile bu okullara yerleştirildi. Yetkililer, bu durum sebebiyle devlet okullarına kayıtların yüzde 50 oranında düşeceğini ve binlerce çocuğun temel eğitim alamayacağından endişe ediyor.

ETKİLENEN BÖLGELERE "KAMP OKULLARI" KURULACAK

Yetkililer, selden etkilenen bölgelerde "kamp okulları" kurmayı planlayarak açığı kapatmak istiyor. Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana devam eden muson yağmurları sonucu 1396 kişi ölmüştü. Sindh eyaletinde 578 kişi yaşamını yitirmişti.
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Kaynak: AA

Pakistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'ın Sindh eyaletinde hayatı kabusa dönüştüren sel felaketi sonucu okulların yüzde 40'ı yıkıldı - Son Dakika
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