Pakistan'da sel mağduru çocuklar derme çatma okullarda eğitim görüyor

Pakistan 'da yaşanan sel felaketi sebebiyle Sindh eyaletinde okulların yüzde 40'ı yıkıldı. Okulların yüzde 40'ının yıkıldığı Sindh'te bu durum 16 binden fazla okulun kullanılamayacağı anlamına geliyor. Yıkılan okulların yanı sıra 2 bin 500'den fazla okul yardım kampına dönüştürüldü. Sel felaketi sebebiyle tahliye edilen 65 binden fazla aile bu okullara yerleştirildi.Yetkililer, selden etkilenen bölgelerde "kamp okulları" kurmayı planlayarak açığı kapatmak istiyor. Pakistanlı sel mağduru çocuklar derme çatma okullarda eğitim görmeye başladı.

Kaynak: AA

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