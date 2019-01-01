Pakistan'da Yeni Yıl Coşkusu

Pakistan halkı yeni yılı coşkuyla karşıladı.

Pakistan halkı yeni yılı coşkuyla karşıladı.



Pakistan'ın başkenti İslamabad, Lahor ve Karaçi dahil bir çok şehrinde yeni yıl coşkuyla karşılandı. Meydanlarda ve sokaklarda toplanan Pakistanlılar havai fişek gösterileriyle 2019'a merhaba dedi. Yılbaşı kutlamaları kapsamında konserler ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. - KARAÇİ

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