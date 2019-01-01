Pakistan'da Yeni Yıl Coşkusu
19 dakika önce
- Pakistan'da yeni yıl coşkusuKARAÇİ - Pakistan halkı yeni yılı coşkuyla karşıladı.
- Pakistan
'da yeni yıl coşkusu
KARAÇİ - Pakistan halkı yeni yılı coşkuyla karşıladı.
Pakistan'ın başkenti İslamabad, Lahor
ve Karaçi
dahil bir çok şehrinde yeni yıl coşkuyla karşılandı. Meydanlarda ve sokaklarda toplanan Pakistanlılar havai fişek gösterileriyle 2019'a merhaba dedi. Yılbaşı
kutlamaları kapsamında konserler ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:35 Kaynak: İHA
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