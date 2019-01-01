Son Dakika Haberleri: Pakistan'da Yeni Yıl Coşkusu

Pakistan'da Yeni Yıl Coşkusu

19 dakika önce

- Pakistan'da yeni yıl coşkusuKARAÇİ - Pakistan halkı yeni yılı coşkuyla karşıladı.

- Pakistan'da yeni yıl coşkusu

KARAÇİ - Pakistan halkı yeni yılı coşkuyla karşıladı.
Pakistan'ın başkenti İslamabad, Lahor ve Karaçi dahil bir çok şehrinde yeni yıl coşkuyla karşılandı. Meydanlarda ve sokaklarda toplanan Pakistanlılar havai fişek gösterileriyle 2019'a merhaba dedi. Yılbaşı kutlamaları kapsamında konserler ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:35 Kaynak: İHA

Karaçi, Pakistan, Güncel
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