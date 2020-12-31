Pakistan'da yeni yıla coşkulu karşılama - Son Dakika

Pakistan'da binlerce kişi, konserler ve havai fişek gösterileriyle 2021'i karşıladı.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının damga vurduğu 2020 yılının uğurlandığı son saatlerde tüm dünyada yeni yıl coşkusu sürüyor. 2021'i karşılayan bir diğer ülke Pakistan oldu. Karaçi kentinde yeni yılı sokaklarda karşılayan halk, havai fişek gösterisini büyük ilgiyle izledi. Gösteriyi izlemek için toplananların çoğunun, korona virüs salgınında ikinci dalgaya rağmen maske takmadıkları görüldü. Karaçi'nin yanı sıra ülkenin diğer noktalarında da havai fişek gösterileri düzenlendi. Kutlamaların yapıldığı yerlerde yeni yıla "merhaba" demek için çok sayıda kişi sokaklarda bir araya geldi. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde gökyüzü havai fişek gösterileriyle aydınlandı. - KARAÇİ