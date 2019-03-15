Son Dakika Haberleri: Pakistan'da Yeni Zelanda Katliamı Protesto Edildi

Pakistan'da Yeni Zelanda Katliamı Protesto Edildi

11 dakika önce

- Pakistan'da Yeni Zelanda katliamı protesto edildiİSLAMABAD - Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde camilere gerçekleştirilen ve 49 kişinin ölümüne yol açan katliam Pakistanlı Müslümanlar tarafından protesto edildi.

Pakistan'da Yeni Zelanda Katliamı Protesto Edildi, System.String[]
- Pakistan'da Yeni Zelanda katliamı protesto edildi

İSLAMABAD - Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde camilere gerçekleştirilen ve 49 kişinin ölümüne yol açan katliam Pakistanlı Müslümanlar tarafından protesto edildi.
Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki El Nur ve Linewood camilerine yönelik gerçekleştirilen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği katliam Pakistan'da protesto edildi. Pakistan'ın Karaçi şehrinde düzenlenen protesto gösterisinde katliamı kınayan sloganlar atıldı.
Pakistan Başbakanı Imran Khan, Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen katliam sonrası yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak "Bu saldırı bize, terörün dini olmadığını bir kez daha gösterdi. Dualarımız kurbanlar ve aileleri için" ifadelerini kullandı. Khan, saldırının meşru Müslüman siyasi mücadeleyi kötü göstermek için kasten yapıldığını dile getirdi.
Yeni Zelanda Emniyet Genel Müdürü Mike Bush son açıklama Christchurch şehrinde iki camiye düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısını 49 olarak açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:05 Kaynak: İHA

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