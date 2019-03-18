Son Dakika Haberleri: Pakistan'da Yeni Zelanda Kurbanları Anıldı

Pakistan'da Yeni Zelanda Kurbanları Anıldı

1 saat önce

Pakistan'da Yeni Zelanda'nın Chirstchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısının kurbanları anıldı.

Pakistan'da Yeni Zelanda'nın Chirstchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısının kurbanları anıldı. Pakistan'da Yeni Zelanda'nın Chirstchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 50 kişi anısına tören düzenlendi. Karaçi kentinde toplanan Pakistanlılar, hayatını kaybedenler anısına meydana mum bıraktı. Törene katılanlar "Batı medyası bu bir silahlı saldırı değil, terörizm" pankartlarıyla olayı saldırı olarak nitelendiren medyayı kınadı. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında 9 Pakistan vatandaşı bulunuyor. Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında Nur ve Linewood camilerine 10 dakika arayla düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıları gerçekleştiren Avustralya vatandaşı Brenton Tarrant, 5 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:26 Kaynak: İHA

Karaçi, Yeni Zelanda, Pakistan, Güncel
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