Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yerleşim bölgesine leopar indi. Leoparın insanlara saldırması sonucu 4 kişi yaralandı. İhbarlar üzerine bölgeye İslamabad Yaban Hayatı Yönetimi tarafından çok sayıda ekip sevk edildi. Çevredekiler tarafından çekilen görüntülerde, leoparın etrafta koşarak insanlara saldırdığı ve bir kişinin leopara silahla ateş ettiği görüldü.

Kaynak: İHA

Pakistan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Pakistan'da yerleşim bölgesine inen leopar 4 kişiyi yaraladı - Son Dakika

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