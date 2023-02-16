Pakistan'da yerleşim bölgesine inen leopar 4 kişiyi yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan'da yerleşim bölgesine inen leopar 4 kişiyi yaraladı

16.02.2023 19:52

- Pakistan'da yerleşim bölgesine inen leopar 4 kişiyi yaraladı Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yerleşim bölgesine inen leopar, 4 kişiyi yaraladı.

- Pakistan'da yerleşim bölgesine inen leopar 4 kişiyi yaraladı

İSLAMABAD - Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yerleşim bölgesine inen leopar, 4 kişiyi yaraladı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yerleşim bölgesine leopar indi. Leoparın insanlara saldırması sonucu 4 kişi yaralandı. İhbarlar üzerine bölgeye İslamabad Yaban Hayatı Yönetimi tarafından çok sayıda ekip sevk edildi. Çevredekiler tarafından çekilen görüntülerde, leoparın etrafta koşarak insanlara saldırdığı ve bir kişinin leopara silahla ateş ettiği görüldü.

Yetkililer, bölge sakinlerine evlerinden çıkmama çağrısı bulunurken, leoparın inşaat halindeki binaların içerisinde saklandığı belirtildi. Leoparın yerleşim bölgesine nereden geldiği henüz bilinmezken, leoparı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Pakistan'ta şehre inen leopar insanlara saldırdı, ülkede alarm verildi: Evinizden çıkmayın Pakistan'ta şehre inen leopar insanlara saldırdı, ülkede alarm verildi: Evinizden çıkmayın Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'deki depremzedeler için ülkesindeki çadır üreticileriyle görüşecek Açıklaması Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'deki depremzedeler için ülkesindeki çadır üreticileriyle görüşecek Açıklaması Pakistan'da sosyal medyadan ordu karşıtı paylaşım yapan kişi 3 yıl hapisle cezalandırıldı Pakistan'da sosyal medyadan ordu karşıtı paylaşım yapan kişi 3 yıl hapisle cezalandırıldı

Pakistan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'da yerleşim bölgesine inen leopar 4 kişiyi yaraladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:20 Yıldız Tilbe vasiyetini açıkladı: Cenazeme politikacı gelmesin, gelirse de taşlayın
11:09 261 saat sonra enkazdan çıkarılan şahsa ilk iş, deprem günü doğan bebeğinin fotoğrafını gösterdiler
11:08 Enkaz altındaki Atsu ile ilgili kahreden gerçek! Son saniyede golü atmasa her şey bambaşka olacaktı
10:48 Haluk Levent'ten kendisini hedef alan Deniz Akkaya'ya zehir zemberek sözler: 5 milyonluk dava açacağım
09:23 Enkaz altında görevlilere söyledikleriyle gündem olan Ahmet abiden üzücü haber: Ayağım kesilecek
10:28 Dolar/TL, 18,87 seviyesinden işlem görüyor
10:37 Galatasaray'da 13 yıl sonra gelen ayrılık! İsmail Çipe, Boluspor ile anlaşmaya vardı
10:09 Depremden sağ çıkanlar kayaların kurbanı oldu! 49 kişiye mezar olan köyde bir tek onlar kaldı: Dağdan taşlar yuvarlandı, dağ yarıldı
10:19 Depremzedeler için 25 milyon TL bağışlayan Nusret Gökçe, dünyaya yardım çağrısı yaptı
10:05 Messi için Barcelona defteri tamamen kapandı! Hayranlarını yıkan haberi babası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2023 11:45:44. #1.11#
SON DAKİKA: Pakistan'da yerleşim bölgesine inen leopar 4 kişiyi yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement