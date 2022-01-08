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Pakistan'da yoğun kar yağışı: Araçlarında mahsur kalan 21 kişi öldü - Son Dakika

Pakistan'da yoğun kar yağışı: Araçlarında mahsur kalan 21 kişi öldü

08.01.2022 14:47

- Pakistan'da yoğun kar yağışı: Araçlarında mahsur kalan 21 kişi öldü Pakistan'ın Murree şehrinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan 16 kişi donarak hayatını kaybetti.

- Pakistan'da yoğun kar yağışı: Araçlarında mahsur kalan 21 kişi öldü

İSLAMABAD - Pakistan'ın Murree şehrinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan 16 kişi donarak hayatını kaybetti. Yaklaşık bin aracın mahsur kaldığı bölgede kurtarma çalışmaları sürüyor.

Pakistan'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Pencap eyaletine bağlı tatil beldesi Murree ve Galyat bölgesinde dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışında araçlarında mahsur kalan 21 kişi hayatını kaybetti. Federal hükümet, kurtarma operasyonları için ordu personelini görevlendirdi. Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, hafta sonu tatili için bölgeye çok sayıda kişinin akın ettiğini belirterek, "Murree, 15-20 yıl aradan sonra çok sayıda turist gördü ve buna bağlı olarak bir kriz yaşandı" ifadelerini kullandı. Yaklaşık bin aracın bölgede mahsur kaldığını belirten Bakan Ahmed, başkent İslamabad'dan Murree'ye giden yolun kapatıldığını duyurdu. Ahmed, "İnşallah bugün akşama kadar bin aracı kurtaracağız. İnsanları yürüyerek bölgeye gitmesine de izin vermiyoruz. Ziyaret zamanı değil" diyerek sadece yiyecek ve battaniye taşıyan araçların girişine izin verildiğini aktardı.

Afet bölgesi ilan edildi

Pencap Eyalet Başbakanı Usman Buzdar ise Murree'yi afet bölgesi ilan etti. Hastanelerde, karakollarda, yönetim ofislerinde ve kurtarma hizmetlerinde de alarm durumuna geçildi.

Pakistan Meteoroloji Servisi, 6-9 Ocak arasında Murree ve Galyat için yoğun kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Son günlerde yoğun kar yağışını görmek için turistik bölgeye 100 binden fazla araç girişi olduğu, bu durumun bölgedeki yollarda büyük bir trafik sıkışıklığına yol açtığı belirtiliyor.

Pakistan'da yoğun kar yağışı: Araçlarında mahsur kalan 21 kişi öldü
Pakistan'da yoğun kar yağışı: Araçlarında mahsur kalan 21 kişi öldü
Pakistan'da yoğun kar yağışı: Araçlarında mahsur kalan 21 kişi öldü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pakistan'da yoğun kar yağışı: Araçlarında mahsur kalan 21 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan'da yoğun kar yağışı: Araçlarında mahsur kalan 21 kişi öldü - Son Dakika
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