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Pakistan'da yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan yüzlerce kişi tahliye edildi - Son Dakika

Pakistan'da yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan yüzlerce kişi tahliye edildi

08.01.2022 23:02

- Pakistan'da yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan yüzlerce kişi tahliye edildi Pakistan'ın Murree şehrinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan 21 kişinin donarak hayatını kaybetmesinin ardından söz konusu bölgede mahsur kalan yüzlerce kişi tahliye edildi.

- Pakistan'da yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan yüzlerce kişi tahliye edildi

İSLAMABAD - Pakistan'ın Murree şehrinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan 21 kişinin donarak hayatını kaybetmesinin ardından söz konusu bölgede mahsur kalan yüzlerce kişi tahliye edildi.

Pakistan'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken, Pencap eyaletine bağlı tatil beldesi Murree ve Galyat bölgesinde dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışında araçlarında mahsur kalan 21 kişi hayatını kaybetmişti. Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede, mahsur kalan yüzlerce kişinin ordu tarafından tahliye edildiği bildirildi. En az bin aracın mahsur kaldığı tahmin edilen bölgede, çalışmaların aralıksız şekilde devam ettiği aktarıldı.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin medya ve halkla ilişkiler kanadı Servisler Arası Halkla İlişkiler tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, "Mahsur kalan tüm insanlar, Murree'de kurulan kendilerine yiyecek ve barınak sağlanacak olan beş ordu yardım kampına kaydırılacak" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ordu birliklerinin iş makinaları ile ara vermeden bölgede yolları açık tutmak için çalıştığı belirtilerek, Murree Otoyolu'nun kardan temizlendiği aktarıldı. Tüm kaynakların seferber edildiği bildirilen açıklamada, tüm insanlar tahliye edilene kadar ordunun sahada kalacağı aktarıldı.

Başbakan Imran Khan ise yaptığı açıklamada, Muree'deki trajik ölümler karşısında şok olduğunu belirterek, üzgün olduğunu dile getirdi. Khan, olayla ilgili bir soruşturma emri verdiğini ve gelecekte bu tür trajedilerin önlenmesini sağlamak için "güçlü bir düzenleme" yapılacağını açıkladı.

Pakistan'da yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan yüzlerce kişi tahliye edildi
Pakistan'da yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan yüzlerce kişi tahliye edildi
Pakistan'da yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan yüzlerce kişi tahliye edildi

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Arama Kurtarma, Pakistan, Pencap, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pakistan'da yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan yüzlerce kişi tahliye edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan'da yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan yüzlerce kişi tahliye edildi - Son Dakika
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