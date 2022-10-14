Pakistan'da yola döşenen bombanın infilak etmesi sonucu 3 kişi öldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yola döşenen bombanın infilak etmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Mastung bölgesinde dün akşam öldürülen boru hattı inşasında çalışan bir operatörün naaşını almaya giden akrabaları, bölgeden dönüşte bombalı saldırıya uğradı.
Yetkililer, yola döşenen bombanın patlaması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını açıkladı.
Yol üzerine bomba ya da mayın döşenmesi ihtimaliyle güvenlik güçlerinin bölgeye ulaşmada güçlük yaşadığı aktarılıyor.
Saldırıyı üstlenen olmadı.
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