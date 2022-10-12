Pakistan'da yolcu otobüsü alev aldı: 10 ölü, 20 yaralı - Son Dakika
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Pakistan'da yolcu otobüsü alev aldı: 10 ölü, 20 yaralı

12.10.2022 21:01

- Pakistan'da yolcu otobüsü alev aldı: 10 ölü, 20 yaralı Pakistan'ın Karaçi kentinde bir yolcu otobüsünde çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

- Pakistan'da yolcu otobüsü alev aldı: 10 ölü, 20 yaralı

KARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi kentinde bir yolcu otobüsünde çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Nooriabad bölgesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Otoyol polisi tarafından yapılan açıklamada, Karaçi'den Khairpur'a giden otobüsün havalandırmasında meydana gelen kısa devre nedeniyle yangın çıkmış olabileceği belirtildi. Tüm aracın alev aldığı olayda, en az 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, cesetlerin büyük bir kısmının tamamen yanmış olduğu öğrenildi.

Pakistan'da her yıl binlerce kişi, kötü yol şartları ve uygunsuz araç kullanımı nedeniyle meydana gelen kazalarda hayatını kaybediyor.

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Kaynak: İHA

Pakistan, Karaçi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'da yolcu otobüsü alev aldı: 10 ölü, 20 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da yolcu otobüsü alev aldı: 10 ölü, 20 yaralı - Son Dakika
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