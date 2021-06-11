Pakistan'da yolcu otobüsü aşırı hız nedeniyle devrildi: 18 ölü - Son Dakika

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir yolcu otobüsünün aşırı hız sebebiyle devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Yerel basındaki haberlere göre, yetkililer, eyaletin Kuzdar bölgesinde bir yolcu otobüsünün aşırı hız nedeniyle devrildiğini belirtti.
Yetkililer, kazada ilk belirlemelere göre 18 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını kaydetti.
Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Kaynak: AA
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