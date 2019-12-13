Pakistan'da yolcu otobüsü kaza sonrası alev aldı: 15 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan'da yolcu otobüsü kaza sonrası alev aldı: 15 ölü - Son Dakika

Pakistan'da yolcu otobüsü kaza sonrası alev aldı: 15 ölü

6 saat önce

Pakistan'da kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü, kamyonetle kafa kafaya çarpıştıktan sonra şarampole yuvarlandı.

Pakistan'da yolcu otobüsü kaza sonrası alev aldı: 15 ölü, System.String[]

Pakistan'da kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü, kamyonetle kafa kafaya çarpıştıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından iki aracın da alev aldığı belirtilirken, 15 kişinin öldüğü duyuruldu.

Kaza, Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Muslim Bagh bölgesinde meydana geldi. Yolcu otobüsü ve kamyonet, kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından iki araç da alev aldı. Kazada 15 kişi hayatını kaybetti.

Kaza sonrası yapılan incelemede, kamyonetin akaryakıt taşıdığı; kaza sonrası dökülen yakıtın alev alarak yangına neden olduğu belirtildi. Yetkililer, kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Görüntü Dökümü

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-Yanan otobüsün görüntüsü

-Söndürülen otobüsün görüntüsü

-Olay yerindeki ambulanslar


Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:38 Kaynak: DHA
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